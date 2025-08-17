Lazio, Pellegrini carica l'ambiente: "Pronti a cominciare!" - FOTO
Finita la preparazione estiva. Con la vittoria contro l'Atromitos la Lazio ha concluso il suo giro di amichevoli: domenica prossima, a Como, inizierà ufficialmente la stagione. Su Instagram, dopo l'amichevole giocata a Rieti, Luca Pellegrini ha scritto il suo pensiero in vista dell'esordio in campionato su Instagram. Questo è ciò che ha detto: "Ultimo test prima del campionato! Pronti a cominciare!". Di seguito il post.
