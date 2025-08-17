Coppa Italia | Il Milan ospita il Bari: la Lazio guarda interessata
Proseguono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Questa sera, tra le altre, è il turno del Milan di Massimiliano Allegri che ospiterà il Bari dopo il grande fallimento in campionato dello scorso anno. Il match di San Siro interessa anche la Lazio di Sarri, che si trova sulla stessa linea del tabellone. In caso di passaggio del turno, i rossoneri affronteranno il Lecce ai sedicesimi prima di incontrare, eventualmente, proprio i biancocelesti agli ottavi.
