Lazio, che lavoro di Sarri! La difesa è tornata compatta e affidabile

RASSEGNA STAMPA - Sarri ha cambiato la serratura e chiuso la porta a doppia mandata. Si vedono già gli effetti del suo lavoro sulla difesa, decisamente troppo debole lo scorso anno. In poco tempo ha già risistemato i movimenti del reparto, ora tornato compatto, organizzato e affidabile. E nelle amichevoli sono arrivati segnali incoraggianti, merito di allenamenti continui, quotidiani e meticolosi a Formello.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la preparazione del tecnico è stata incentrata proprio sulla fase difensiva, ricostruendo la Lazio sulla solidità. Tutta una questione di principi, non tanto di interpreti: attenzione ai movimenti, sincronismi, linee corte e collaborazione costante. Anche se per l'esordio contro il Como la coppia di centrali titolari è già scritta.

Gila farà coppia con Provstgaard, che sta sorprendendo per personalità e continuità. I due giocheranno insieme anche alla seconda giornata, in casa contro il Verona, complice la doppia squalifica di Romagnoli. Sarà decisiva poi anche la scelta del portiere titolare (Provedel più avanti di Mandas), anche se conta relativamente. È proprio tutto il blocco, infatti, ad aver alzato il livello. Un cambiamento radicale in pochissimo tempo: tutto merito di Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.