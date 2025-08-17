Brocchi sulla Lazio: "Rosa buonissima e garanzia Sarri: ecco dove la vedo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno all'inizio del campionato. Sono terminate praticamente tutte le amichevoli estive, a breve si entrerà nel vivo della nuova stagione. Per questo, ai microfoni di Radio Serie A, l'ex centrocampista Cristian Brocchi ha stilato la sua personale griglia in vista della prossima Serie A, citando anche la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Vedo in prima fila Inter e Napoli perché hanno uno zoccolo duro importante e delle certezze che si ritroveranno da subito. Poi appena dietro il Milan perché ha una rosa con giocatori forti potrà dedicarsi a una sola competizione. Juventus, Atalanta e Roma credo siano più o meno nella stessa situazione, devono ancora essere completate e hanno cambiato allenatore. Gasperini e Juric avranno bisogno di un po’ di tempo per capire l’ambiente ed entrare nella testa dei giocatori, la Juve è un po’ più avvantaggiata perché Tudor già conosce benissimo la piazza e alla fine dello scorso campionato l’ha vissuta anche da allenatore. Poi la Lazio che ha mantenuto una rosa buonissima e ha come garanzia la presenza di Maurizio Sarri che ha sempre giocato ottimo calcio".

"La Fiorentina di Pioli mi piace per due motivi: uno perché lo scorso anno aveva già un potenziale da prime quattro e poi per vari motivi non è riuscita a centrare l’obiettivo, due, per la presenza di Pioli, che torna con un valore diverso rispetto alla prima avventura in viola, avendo vinto e fatto ulteriore esperienza all’estero. Firenze è stupenda, calorosa, appassionata, ma non semplice da gestire. Pioli in questo momento ha tutte le carte in regola per fare bene. Poi sono curioso di vedere il Bologna: tutti dicevano che lo scorso anno sarebbe stato difficile dopo l’addio di Thiago Motta e invece Italiano e i suoi hanno alzato ulteriormente la qualità. Lo status dei rossoblù è cresciuto ed ora la squadra dovrà essere brava a gestire una pressione diversa rispetto allo scorso anno. Ormai far bene non è più qualcosa di eccezionale, è diventata la normalità e in questo dovranno confermarsi. Infine occhio alla Roma: a Bergamo Gasp ha fatto un lavoro meraviglioso, ora voglio vederlo lontano da ‘casa’ in una piazza particolare. Se gli gira bene ci sarà da divertirsi".

