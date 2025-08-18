Calciomercato Lazio | Gigot verso l'addio: attese novità sul suo futuro
RASSEGNA STAMPA - È in procinto di lasciare la Lazio, Samuel Gigot. Da diversi giorni ormai è fuori dal progetto tecnico di Sarri, oltre che fermo per dei problemi alla schiena che l'hanno frenato durante tutta l'estate. Il centrale francese infatti ha saltato praticamente tutto il precampionato, riuscendo a giocare solamente pochi minuti della prima amichevole contro la Primavera.
Per questo, da fine luglio lavora a parte a Formello per cercare di riprendersi. Il suo destino, comunque, pare essere altrove. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in questa settimana potrebbero esserci degli sviluppi importanti sul suo futuro. Per ora per lui si sono fatti avanti alcuni club di Dubai e del Qatar, oltre al Paok Salonicco in Grecia.
La valutazione della Lazio è di circa 3-4 milioni di euro, più o meno la stessa cifra per cui la società l'ha acquistato quest'estate (nell'accordo del prestito con il Marsiglia c'era un'opzione di obbligo di riscatto). Dopo solo un anno, il francese è messo alla porta alla ricerca di una nuova squadra.
