PRIMAVERA | Pinelli si opera: il suo messaggio dopo l'intervento - FOTO
A seguito di uno scontro di gioco avvenuto durante la sfida tra Lazio Primavera e Genoa, Pietro Pinelli ha riportato la frattura composta del setto nasale. Dopo essersi sottoposto ad un intervento chirurgico a Villa Mafalda, il talento classe 2006 ha pubblicato una storia sul proprio account Instagram, in cui ha tranquillizato tutti riguardo l'esito positivo dell'operazione. Nella descrizione si legge: "Operazione andata bene, presto sarò di nuovo in campo, grazie a tutti per i messaggi".
