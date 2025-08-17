Lazio - Atromitos, doppia rissa durante l'amichevole: la ricostruzione

Momenti di altissima tensione quelli vissuti a Rieti durante l’amichevole tra Lazio e Atromitos. Intorno alla mezz’ora di gioco un colpo scorretto di Guendouzi a gioco fermo - aveva appena subito fallo - porta a un primo rissone all’altezza del centrocampo che costringe il direttore di gara a intervenire riportare all’ordine. Almeno apparentemente. Pochi istanti dopo, infatti, un fallo durissimo di Lima Santos su Castellanos porta a un altro scontro tra le due formazioni e all’espulsione del Taty e del difensore avversario. Scontro che non si placa e, anzi, prosegue anche nel tunnel che porta agli spogliatoi arrivando a coinvolgere entrambe le panchine. Il tutto dura pochi minuti, prima del ritorno alla calma generale e alla ripresa del match.

Pubblicato il 16/08