Lazio, ora l'esordio in Serie A contro il Como: Gila è pronto - FOTO
Manca sempre meno all'inizio del campionato. Archiviata l'ultima amichevole contro l'Atromitos, con cui la Lazio ha chiuso la sua preparazione estiva, la prossima gara è contro il Como per il debutto in Serie A. Dopo il test a Rieti, Mario Gila ha esultato e caricato tutto l'ambiente biancoceleste: "Pronti!", si legge nel suo ultimo post su Instagram. Con ogni probabilità domenica prossima lo spagnolo farà coppia al centro della difesa con Provstgaard, vista la squalifica di Romagnoli. Di seguito le foto.
