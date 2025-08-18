Lazio, Castellanos pagherà caro il rosso: in arrivo una multa
RASSEGNA STAMPA - Gli costerà caro il rosso ricevuto contro l'Atromitos al Taty Castellanos. Nel vero senso della parola. L'attaccante della Lazio, protagonista di uno scontro con il difensore del club greco - reo di aver commesso un brutto fallo sull'ex Girona -, non verrà squalificato in vista della partita contro il Como ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà multato dal Giudice Sportivo. Questo, infatti, è quanto previsto dai regolamenti della Lega di A per quel che concerne i provvedimenti disciplinari che vengono ricevuti nelle partite amichevoli.
