Lazio, con Sarri sono tornati i clean sheet: ora il vero test a Como

RASSEGNA STAMPA - Ritorno di Sarri, ritorno dei clean sheet. Il lavoro del tecnico sulla difesa è evidente: il reparto è tornato compatto, organizzato e affidabile, una novità rispetto alla scorsa stagione. I gol subiti erano troppi, ora si vedono già i primi segnali di un cambio di rotta. Ben quattro porte inviolate in sei amichevoli, un dato che non passa inosservato.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, la Lazio ha incassato solamente tre gol in questo precampionato: due contro il Galatasaray (2-2) e uno contro il Fenerbahce (1-0). Contro la Primavera, l'Avellino, il Burnley e l'Atromitos, invece, il dato delle reti subite è rimasto fermo a zero.

Alle amichevoli ora bisogna dare continuità. Il campionato è tutta un'altra cosa, ma l'attenzione difensiva dovrà essere la stessa. Il primo test ci sarà a Como: la squadra di Fabregas è molto sbilanciata in avanti e ha qualità per far male. Lì si vedranno veramente i miglioramenti e la crescita della formazione di Sarri.

