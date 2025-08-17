Calciomercato | L'Atalanta a un passo da Zalewski: la cifra è choc

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - L'Atalanta fa sul serio per Nicola Zalewski. L'esterno è l'obiettivo della Dea che è pronta a fare follie per portarlo a Bergamo. La pista che porta al polacco è concreta e seria. La squadra di Juric sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 16 milioni per portarlo subito a Zingonia. L'Inter, che ha riscattato il calciatore dalla Roma per 6.5 milioni, non avrebbe voluto venderlo.

Chiaro che l'offerta pervenuta alla Pinetina è più del doppio della cifra spesa appena due mesi fa e cambia tutte le carte in tavola. I meneghini hanno così aperto all'affare e, come riferisce Fabrizio Romano, l'operazione prosegue con entrambe le parti che spingono per chiudere il prima possibile. Incredibile la storia di Zalewski che prima era stato messo fuori rosa alla Roma, poi aveva rischiato di andare via a parametro zero e infine era finito all'Inter. Ora il suo cartellino è lievitato e l'Atalanta spinge per assicurarselo. L'Inter in pochi mesi si assicurerà una plusvalenza di 10 milioni e la trattativa dovrebbe essere slegata rispetto all'affare Lookman.

