Ex Lazio | Premier, Chiesa e Calafiori come Di Canio e Ravanelli: il motivo

© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa e Riccardo Calafiori sono stati i protagonisti principali di questo primo weekend di Premier League. Il primo ha regalato la vittoria al suo Liverpool grazie a un gol allo scadere; mentre il secondo ha deciso la sfida tra Manchester United e Arsenal, terminata 0-1 in favore dei Gunners. Due italiani ecisivi alla prima giornata di Premier League: come riportato da Giuseppe Pastore, un evento così non accadeva da oltre vent'anni. Era il 2001 e i due ex Lazio Paolo Di Canio e Fabrizio Ravanelli avevano segnato rispettivamente con le maglie di West Ham e Derby County.

