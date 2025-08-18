WOMEN | Monnecchi: "Vogliamo una Lazio protagonista, lotteremo per..."

La Lazio Women ha concluso la preparazione con l'amichevole contro la Fiorentina andata in scena al Fersini. Le biancocelesti hanno battuto la Viola grazie a un gol di Margheritta Monnecchi, una delle nuove arrivate durante la finestra estiva di trasferimenti. L'attaccante, al termine dell'incontro, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Se siamo pronte? Penso che si sia fatto un percorso di preparazione completo, nel senso che siamo passate da tanti errori e sbagli che ci hanno portato oggi a vincere una partita contro un’avversaria di un buon livello per prepararci ancora di più a quella di sabato contro il Napoli. Penso che sia una squadra che ha ancora bisogno di lavorare come è normale che sia, c’è bisogno di lavorare tanto e di entrare nei meccanismi del mister. Col mister e le compagne mi sto trovando bene, è un ambiente sereno e familiare. È stato un ingresso positivo, il mister pretende tanto e dà tanto. Ci sono i presupposti per crescere come squadra”.

“Obiettivi? Sono quelli di rendere la Lazio non una Cenerentola del campionato, ma una protagonista puntando al terzo posto se possibile. Lotteremo per questo. Il Viola Park l’ho vissuto ma soprattutto da avversaria. È uno dei centri sportivi migliori, ma credo che a Formello abbiamo tutto il necessario. Dal campo alle infrastrutture, gli spogliatoi e la possibilità di venire qui e allenarci singolarmente qualora uno di noi ne avesse bisogno. Qui c’è tutto per stare bene”.

