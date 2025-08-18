Lazio, Sarri premia la squadra a fine precampionato: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Si è chiuso il precampionato. La vittoria contro l'Atromitos ha terminato il giro di amichevoli della Lazio, iniziate a fine luglio a Formello contro la Primavera. Ora si inizierà a fare sul serio, visto che siamo entrati nella settimana di preparazione dell'esordio in Serie A contro il Como.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli allenamenti a Formello riprenderanno martedì pomeriggio, con una doppia seduta fissata mercoledì. Oggi è in programma un giorno di riposo, così come già successo ieri. Come premio di fine pre-season, infatti, Sarri ha concesso alla squadra ventiquattro ore di stop aggiuntive, annullando la seduta di scarico. Sul campo si sono visti solamente gli infortunati, che non hanno preso parte al test di Rieti.

