Morte Pippo Baudo: come cambia la programmazione tv della Rai

Fonte: TuttoGossipNews.it

Rai 1 non poteva non ricordare il re della TV, Pippo Baudo. Nel corso della giornata di oggi 17 agosto e dei prossimi giorni ci saranno ulteriori variazioni nel palinsesto Rai, per rendere omaggio nel migliore dei modi a un gigante come Pippo Baudo. Nato a Militello, ma di Catania, è stato così lungimirante, unico e impareggiabile, da accompagnare intere generazioni. Un mito della televisione italiana che non si è solo limitato a farla e portare spettacoli di alto livello, ma anche a essere uno scopritore di talenti come Laura Pausini, Giorgia, da Lorella Cuccarini a Eros Ramazzotti. Per questo motivo la Rai... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MORTE PIPPO BAUDO <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.