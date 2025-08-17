Como, Alberto Moreno si carica verso la Lazio: "Ci stiamo adattando a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima vittoria ufficiale in stagione per il Como: 3-1 al Sudtirol in Coppa Italia. Nel post partita, sul suo profilo X, il terzino dei lariani Alberto Moreno ha esultato per il risultato e detto la sua sulla prestazione della squadra. Il prossimo impegno poi sarà l'esordio in Serie A contro la Lazio. Questo è ciò che ha scritto: "Che bel pomeriggio di calcio per il nostro debutto in Coppa. A poco a poco, ci stiamo adattando a tutto ciò che ci aspetta".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.