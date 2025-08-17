Velasco ricorda i tempi alla Lazio: "Ci ho provato, ma non faceva per me"

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di pallavolo. Nello specifico è tornato a parlare della sua esperienza passata nel mondo del calcio, quando ha lavorato come direttore generale della Lazio. Queste le sue parole in merito: "Ci ho provato, ma quel ruolo non faceva per me. Non potevo rifiutare quelle offerte. Per motivi economici, certo. Ma prima di tutto perché sono un calciofilo nato. Fosse stato per me, avrei voluto giocare da numero 10 nell’Estudiantes".

