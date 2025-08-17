Lazio, "due" come i marcatori contro l'Atromitos: il post per Noslin e Pedro - FOTO
La Lazio ha omaggiato i due marcatori della partita contro l'Atromitos. In uno dei post pubblicati sui social dopo il triplice fischio del movimentato match di Rieti, la società ha inserito una foto dei due protagonisti, Noslin e Pedro, insieme e aggiunto in didascalia l'emotico di due dita che fanno il 'numero 2', come i gol segnati contro i greci.
✌️#LazioAtromitos#AvantiLazio pic.twitter.com/AHcUdwEuGF— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 16, 2025