Calciomercato | Ora cosa succederà a Chiesa? Tra sogni di rilancio e sondaggi di mercato

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Anfield è esploso quando si è gonfiata la rete. Il gol al volo di Chiesa contro il Bournemouth è il segno di una rinascita che l'ex Juve aspettava e si meritava per il duro lavoro e la tanta pazienza. Scelto da Arne Slot per ricoprire il ruolo di falso nueve dopo la rimonta delle Cherries ai danni del Liverpool, il classe 1997 ha ripagato la fiducia del tecnico con una conclusione al volo da centro area che ha riportato in avanti i Reds (prima del 4-2 firmato Salah nel recupero).

COSA FARAI CHIESA? - Un gol che è segnale di rinascita, possibilità di rilancio, ma anche occasione per mettersi in mostra agli occhi delle pretendenti. Il nome di Chiesa, d'altronde, è stato spesso accostato all'Italia - Lazio compresa -, ma senza che nessuna facessa mai passi concreti per riportarlo in patria. Chissà, allora, se una rete come questa possa cambiare il suo destino. Magari attirando le attenzioni di Slot, magari svegliano quella di squadre come l'Atalanta che qualche sondaggio di mercato lo avevano fatto, come riporta Il Messaggero, senza mai affondare.

