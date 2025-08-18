Lazio, Sarri pazzo di questo Pedro: tenerlo fuori si fa sempre più difficile

RASSEGNA STAMPA - Stagione nuova, vecchie abitudini. Pedro Rodriguez vede la porta e segna. Una certezza alla quale sarà difficile disabituarsi, ma perché farlo? Probabilmente i 14 gol della scorsa stagione sono irreplicabili, ma la mano che l'esterno spagnolo può dare alla Lazio è indubbia. Sarri conta sul suo vecchi e sempre verde pupillo. Non sarà il titolare, ma il dodicesimo uomo da far subentrare quando ci sarà necessità: quando le cose si metteranno male. Baroni docet, verrebbe da dire. Nella scorsa stagione il ragazzino con la '9' sulle spalle ha giocato 44 partite, ma solo 18 da titolare (6 in Serie ). Questo potrebbe essere il modo corretto di gestire un calciatore eterno, ma con una carta d'identità che pesa sempre di più ogni anno che passa.

PEDRO LANCIA UN MESSAGGIO A SARRI - Ma Sarri è conscio di tutto ciò. Il Comandante conosce Pedro come le sue tasche. Lo ha fortemente voluto nella Capitale quando era un giocatore della Roma e lui un allenatore alla ricerca di una nuova esperienza nella Capitale. Una scelta che ha premiato e della quale la Lazio ha beneficiato per quattro stagioni, cinque con quella che sta per cominciare. E proprio in vista del 24 agosto, quando alle 18.30 i biancocelesti affronteranno il Como di Fabregas al Sinigaglia, i messaggi lanciati da Pedro nella preseason fanno ben sperare. Con i suoi 2 gol segnati è tra i migliori marcatori della squadra, quello contro l'Atromitos a Rieti ha chiuso l'ultimo test amichevole, strappando un sorriso e un'esultanza a quei tifosi che, presenti sugli spalti del Manlio Scopigno, lo aveva acclamato al momento del suo ingresso.

PEDRO HA UN OBIETTIVO - Come riporta l'edizione odierna del Tempo, le premesse sono ottime. Pedro vuole ripetersi e non ha ancora voglia di dire basta con il calcio. Ha un sogno in testa e non lo ha mai abbandonato: vincere con la Lazio. Chissà se questo potrà essere l'anno giusto per alzare al cielo il suo primo trofeo italiano, unico calcio in cui ha giocato e non ha mai vinto nulla. Dal canto suo Pedro farà di tutto per portare la squadra fino in fondo ai propri obiettivi e i segnali li ha lanciati in tutta la fase pre-stagione. Sarri li ha notati e li ha raccolti, sa che tener fuori una leggenda del genere e in questo stato di forma è difficilissimo, ma sa anche che non può cadere in tentazione e di doverlo gestire con raziocigno: missione complicatissima.

