Serie A | Apolloni: "Napoli ancora avanti a tutti. Ecco cosa penso della Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giovanni Padovani

L'ex difensore Luigi Apolloni è stato intervistato da Radio TV Serie A, dove ha parlato del campionato che sarà quello che inizierà tra meno di una settimana. Ecco le sue parole, anche in relazione alla stagione della Lazio:

"Sarà un campionato avvincente, le amichevoli hanno storia a sé, le squadre si stanno formando e stanno cercando condizione fisica e psicotattica, bisogna conoscersi. Vedo il Napoli davanti a tutti perché ha mantenuto giocatori importanti e in più ha rinforzato la rosa. Conte è un allenatore esigente che valorizza tantissimo i suoi giocatori. Poi mi piacciono Inter e Juventus, senza dimenticare il Milan di Allegri e credo sarà molto interessante anche la Roma di Gasperini: ha esperienza e personalità e potrà contare su Claudio Ranieri che conosce alla perfezione l’ambiente. Fiorentina, Lazio e Bologna, invece andranno a caccia di conferme".

