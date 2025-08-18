Lazio | Gila sta per diventare padre: svelato il sesso dei due figli - FOTO
18.08.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Presto Mario Gila diventerà padre. La sua compagna Eleonora Pontrelli dovrebbe partorire tra non molto, dopo l'annuncio della gravidanza di qualche mese fa. Tramite le sue storie Instagram, la ragazza ha svelato il sesso dei due figli che nasceranno: saranno un maschio e una femmina. Di seguito la foto.
