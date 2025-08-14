Serie A Women's Cup | Lazio - Napoli: dove vedere il match in tv e streaming
La Lazio Women sta per tornare in campo, sabato 23 agosto alle 20:30 le biancocelesti ospiteranno al Fersini il Napoli. Il match è valido per la prima giornata della fase a gironi della Serie A Women's Cup, la nuova competizione che precederà l'inizio del campionato in programma nel primo weekend di ottobre.
L'incontro sarà trasmesso in diretta live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.