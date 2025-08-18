Paratici e Pilar Fogliati beccati insieme: cosa c'è tra loro? Ecco il gossip

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È bastata un'immagine per far scattare il gossip. L'ex diesse della Juventus Fabio Paratici è stato fotografato insieme a Pilar Fogliati, attrice italiana. I due sono stati visti a Stamford Bridge, durante la sfida tra Chelsea e Crystal Palace... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > PARATICI PILAR FOGLIATI <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.