Zauri punta sulla Lazio: "Sarà tra le protagoniste della Serie A. La vedo lì in alto"

Intervistato da SuperScommesse, Luciano Zauri ha parlato di tanti temi: dalla sua esperienza attuale da allenatore del Campobasso, a quanto accadrà in Serie A, specialmente tra le fila della Lazio. Ecco le parole dell'ex biancoceleste a una settimana dall'inizio del campionato:

"Io credo che la squadra di Sarri sarà una delle protagoniste del campionato. Il fatto che sia tornato il tecnico toscano per me è un bene, perché più o meno conosce tutti i calciatori che già c'erano due anni fa e l'ossatura è rimasta quella. Conosce bene l'ambiente e sa come fare bene a Roma. Penso proprio che la Lazio farà una stagione al vertice: magari non lotterà per il primo posto, ma sarà lì in alto".

