Argentina, ecco i convocati di Scaloni: la scelta su Castellanos - FOTO
Sono stati resi noti i convocati dell'Argentina per i prossimi impegni di settembre che riguarderanno le qualificazioni al prossimo Mondiale contro Venezuela ed Ecuador. In lista non figura il Taty Castellanos, che non è stato preso in considerazione da Scaloni. Il centravanti della Lazio, tra l'altro, ha appena chiuso il suo precampionato con zero gol segnati e un'espulsione rimediata contro l'Atromitos. Di seguito l'elenco completo.
