Dazn, importante novità: in arrivo il My Club Pass. Ecco come funziona...

In arrivo una novità importante per quanto concerne Dazn e il calcio italiano. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, la piattaforma streaming sta per lanciare un nuovo piano d'abbonamento che porta il nome di 'My Club Pass'. Questo piano sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno seguire solamente le sfide della propria squadra del cuore di Serie A Enilive e che non hanno mai sottoscritto un abbonamento Dazn, o che hanno un abbonamento Goal o Sports.

Sarà sufficiente scegliere la propria squadra al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per seguire tutte e 38 le partite, con un prezzo a partire da 27 euro al mese. Nel pacchetto non ci saranno solo i match, ma tutti i contributi realizzati sulla squadra scelta, tra questi: highlights, pre e post partita, programmi di approfondimento e i contenuti on demand. L'abbonamento sarà sottoscrivibile dal 18 al 31 agosto.

