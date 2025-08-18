Lazio, la preseason è terminata: i promossi e bocciati di Repubblica

RASSEGNA STAMPA - La preseason è terminata. Oggi inizia ufficialmente la settimana che poterà all'esordio stagionale della Lazio contro il Como, in programma il 24 agosto alle ore 18.30 presso lo Stadio Sinigaglia. La squadra di Sarri sta ultimando la preparazione a quest'appuntamento e, nel frattempo, a Formello si iniziano a tirare le somme su chi ha deluso e chi è andato oltre le aspettative di inizio stagione. In tal senso, una lettura prova a offrire il quotidiano Repubblica nell'edizione odierna, cercando di individuare i promossi e i bocciati della fase precampionato.

PROMOSSI - Tra i promossi spunta il nome di Matteo Cancellieri, premiato con un 7+ in pagella per quanto messo in mostra fino a oggi. Ma non solo. Insieme a lui, con la semplice dicitura di "voto alto" c'è anche Pedro Rodriguez che come il classe 2002 ha concluso le amichevoli con due gol all'attivo. Un bel 7 anche per Oliver Provstgaard, promosso in coppia con Gila. Entrambi, secondo Repubblica, hanno lanciato segnali incoraggianti in vista dell'esordio contro il Como, quando Romagnoli sarà squalificato. Il voto più alto, però, spetta a Matteo Guendouzi che viene premiato con un 7,5 e definito "il migliore dell'estate laziale". Promosso anche Adam Marusic che prende 6,5, mentre viene visto leggermente meglio Provedel (6+), rispetto a Mandas (6). Segnali positivi da Noslin che si guadagna anche lui un 6+. Per quanto riguarda le sufficienze 'striminzite' nella lista rientrano: Zaccagni, Nuno Tavares e Rovella.

BOCCIATI - I nomi che saltano subito all'occhio nella lista delle bocciature, dove non vengono assegnati voti se non un 5,5 a Dele-Bashiru, sono quelli di Castellanos e Dia. I due attaccanti concludono la loro preparazione con zero gol segnati e poche occasioni da gol create. L'insufficienza per loro è inevitabile. Può essere letta anche come una bocciatura il giudizio su Lazzari che offre Repubblica: "È stato molto utilizzato Lazzari, che resta però a rischio taglio nella lista Serie A". Per quanto riguarda gli altri componenti della rosa non ci sono particolari giudizi, tra chi sarà riuscito a ottenere una sufficienza - striminzita o meno - e chi, invece, si trova appena sotto la soglia.

