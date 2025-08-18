Cancellieri, la grande sorpresa: ora punta a prendersi la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Dal possibile (nuovo) addio alla titolarità assicurata, almeno nelle prime due giornate di campionato. Ha ribaltato tutto, Matteo Cancellieri. Se prima era destinato a un altro prestito, o sicuramente a un taglio in lista, ora è un punto fermo della rosa della Lazio. Nella preparazione si è rivelato l'esterno destro giusto per il 4-3-3, complici anche i problemi di Isaksen, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

L'impegno negli allenamenti e la qualità mostrata nelle amichevoli hanno convinto Sarri a dargli fiducia. Con potenza e velocità, oltre che per abnegazione nel lavoro sulla doppia fase, ha staccato subito Noslin. Non si è contraddistinto, quindi, solo per la fase offensiva (gol contro la Primavera e il Burnley, assist e autogol propiziato contro il Galatasaray), ma anche per le coperture difensive in cui è stato determinante.

Il bello però viene adesso, come scrive lo stesso quotidiano. Cancellieri è chiamato a confermare quanto di buono fatto fino a ora nelle gare ufficiali. Non sarà facile, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Vuole sfruttare al meglio questa grande occasione che gli è capitata, dopo i prestiti tutto sommato positivi a Empoli e Parma. Contro il Como, alla prima giornata di campionato, per lui può davvero iniziare una nuova fase della sua carriera.

