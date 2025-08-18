Ex Lazio | Zeman, parla il figlio Karel: "Moratti voleva papà all'Inter. Moggi e Calciopoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Karel Zeman, figlio del grande Zdenek, è stato intervistato ai microfoni del Corriere della Sera. Dopo aver affrontato un ictus e due ischemie, adesso il papà sta meglio: Karel racconta della vita di Zdenek, nonno a tempo pieno adesso che ha lasciato il calcio, e del suo rapporto con lui. Poi il focus si sposta su Karel stesso, allenatore a sua volta sulle orme del padre. Zdenek non era convintissimo, ma poi lo vide a lavoro: "Avevo già deciso, avevo riflettuto. Ero agli inizi, lo invitai per una settimana a vedere come allenavo le giovanili del Boiano e lui, dopo averlo fatto, mi disse: “Va bene, lo puoi fare”. Oggi? Certo, mi ispiro a lui. Di me, sono orgoglioso di una cosa: in classifica, lascio le squadre un po’ meglio di quando me le affidano".

Il cognome Zeman pesa, ma Karel non ha scelto una via preferenziale e ha scelto di costruirsi il suo percorso da solo. Poi sull'interesse dell'Inter di Moratti per il padre: "Sì, si erano anche incontrati, ne avevano parlato. Però come spesso accadde con altri presidenti tipo Zamparini, poi nel richiamarlo gli fu spiegato che “per altri motivi” non era possibile".

E su Calciopoli: "Io credo che in tutti gli ambiti non ci sia una pulizia assoluta, sarebbe ipocrita dire il contrario: ma quello che succede nel calcio, nel bene e nel male succede dappertutto. Talvolta si fa passare tutto in cavalleria e talvolta invece ci si rende conto che la situazione magari sta degenerando e c’è bisogno di un freno. Ribadisco: succede nel calcio, succede dappertutto". Infine anche un pensiero su Luciano Moggi, persona che Karel Zeman ha anche conosciuto personalmente: "Mi è capitato di avere a che fare con lui al Lavello, in Basilicata. Io allenavo e lui era consulente: non lo vedo sicuramente come il nemico. Ci siamo confrontati come due persone di calcio normalmente fanno. Rispetto alla conoscenza che ne ho avuto è una persona che con me si è comportata molto bene, mi ha anche chiesto di papà".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.