Roma, chiusure serali per la Metro C fino a settembre: tutti i dettagli
Continuano i lavori per il prolungamento della Metro C a Roma, da San Giovanni al Colosseo. Sono in programma alcune modifiche al servizio nei prossimi giorni, proprio per garantire il proseguo del cantiere... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > METRO C CHIUSURE <
Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.