Lazio, Capua su Castellanos: "Lo terrei, ma deve iniziare a segnare..."

Il Taty Castellanos ha chiuso con zero gol segnati e un'espulsione il suo precampionato. Non una buona notizia per Sarri, a pochi giorni dall'inizio del campionato della Lazio. Sulle sue prestazioni e sul suo futuro si è espresso Pino Capua ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole in merito: “Castellanos è un giocatore che piace ad alcuni, ad altri meno. Deve soprattutto iniziare a fare gol, è chiaro che si giochi il posto e Sarri è obbligato a trovare qualcuno che la butti dentro. Quel possesso palla ha bisogno di un goleador che la butti dentro. Io Castellanos lo terrei, non sono tra quelli che lo ama ma lo terrei”.

