Tensione altissima al Marsiglia, lite Rabiot-Rowe. E la Roma osserva

Tensione altissima all’Olympique Marsiglia. Dopo l’alterco scoppiato venerdì sera a Rennes, riporta RMC Sport, il club ha deciso di sanzionare Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. Il centrocampista francese e l’attaccante inglese saranno temporaneamente esclusi dalla prima squadra, almeno per un breve periodo, con l’obiettivo di ribadire la linea dura contro comportamenti giudicati inaccettabili.

Secondo le ricostruzioni, i due giocatori sarebbero arrivati addirittura faccia a faccia nello spogliatoio, con scambi di insulti e minacce, nonostante l’intervento di compagni e staff tecnico per dividerli. Un episodio che non è passato inosservato alla dirigenza, decisa a lanciare un segnale chiaro.

Per ricucire lo strappo, l’OM starebbe valutando di proporre ai due protagonisti della lite un gesto simbolico: una donazione alla fondazione del club. Intanto, la squadra riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio di lunedì, ma con ogni probabilità senza Rabiot e Rowe in campo.

Ricordiamo che l'attaccante inglese è da tempo nel mirino del Bologna e nelle ultime ore anche la Roma si sarebbe inserita. I rossoblù non hanno ancora avuto l'ok dal giocatore tuttavia, così l'inserimento della Roma potrebbe risolutivo, rivela Sky Sport. I giallorossi ci proveranno dopo il no ricevuto da Sancho e con l'esigenza di accontentare Gasperini con almeno due esterni, con il primo che sarà Bailey.

