Ex Lazio | Castrovilli svincolato cerca squadra: vicino il ritorno al Bari
Dopo essere rimasto svincolato al termine dell'esperienza con la Lazio prima e con il Monza poi, Gaetano Castrovilli è pronto a tornare in campo. Secondo quanto da SkySport, il centrocampista sarebbe vicino al ritorno al Bari. Il club pugliese in queste ore sta lavorando per trovare un accordo con il calciatore. In passato aveva già giocato con la maglia biancorossa, mettendo a referto appena 10 presenze proprio in serie cadetta.
