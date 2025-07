Calciomercato Lazio | Il Barcellona perde giovani. A Formello erano interessati a...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Fuga di ragazzi da La Masia. Come è già spesso accaduto negli ultimi anni, il Barcellona quest'estate ha perso diversi giovani a causa della scadenza del loro contratto. Uno su tutti Arnau Pradas, esterno d'attacco classe 2006. Era considerato tra i migliori talenti delle giovanili blaugrana, tanto che la società gli aveva promesso che avrebbe avuto qualche occasione tra prima squadra e Barcellona B.

Flick però non l'ha mai nemmeno convocato, per questo ha deciso di lasciare la Spagna a parametro zero. Su di lui, secondo quanto riportato dal portale elnacional.cat, c'erano l'Arsenal, il Tottenham, il Paris Saint-Germain e la Lazio. A Formello infatti pare lo avessero studiato e seguito nei mesi scorsi. Il blocco del mercato, però, non consente nuovi tesseramenti, nemmeno per i giovani per la Primavera. Alla fine Pradas ha deciso di mettersi l'Europa alle spalle e di firmare per l'Al Wahda negli Emirati Arabi Uniti.

