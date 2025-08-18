Torino, il primo tempo contro il Modena non convince: fischi a Baroni e alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è iniziata nel migliore dei modi la serata di Coppa Italia del Torino impegnato contro il Modena. La prestazione dei granata nel primo tempo non è infatti piaciuta ai tifosi che all'intervallo hanno riservato una pioggia di fischi all'indirizzo della squadra e di mister Baroni.

I supporter non hanno gradito l'atteggiamento della squadra e, sopratutto, la tante occasioni concesse al Modena che, per fortuna dei granata, non ha concretizzato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.