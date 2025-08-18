Cincinnati da incubo per Sinner: costretto al ritiro, vince Alcaraz
Una serata da dimenticare per Jannik Sinner la cui finale di Cincinnati contro Alcaraz dura appena 20 minuti. Il numero uno al mondo ha dovuto infatti alzare bandiera bianca a casua di alcuni problemi fisici consegnando la vittoria allo spagnolo dopo non aver concluso neanche un set.
"Scusatemi, non ce la faccio. Mi sento troppo male, non riesco a muovermi...", queste le parole con cui il numero uno al mondo ha comunicato il ritiro confermando poi di non stare bene da ieri.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.