Lazio, 'last call' per la campagna abbonamenti: tutti i dettagli - FOTO
Manca sempre meno alla fine della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il 20 agosto terminerà la vendita libera, con l'ultimo dato che riporta più di 28mila tessere vendute. La società per l'occasione ha ricordato l'appuntamento a tutti i tifosi che ancora non hanno sottoscritto l'abbonamento, sottolineando che l'offerta riguarda anche la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia (che sarà contro una tra Milan e Lecce). Di seguito il post.
Last Call for our 2025-2026 Season Ticket Campaign
Our Round of 16 match in the Coppa Italia is included with your season ticket!
