Lazio, Zaccagni ai tifosi: "Vorrei farli divertire con il nostro calcio"

In vista dell'esordio in campionato contro il Como, Mattia Zaccagni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style Channel. Tra le altre cose, il capitano biancoceleste ha commentato anche il dato relativo al numero di abbonamenti sottoscritti, rivolgendosi direttamente ai tifosi per ringraziarli dle supporto. Di seguito le sue parole: "Abbonamenti? Questo è un dato che ci dà grande orgoglio, carica. Un grazie detto qui non è abbastanza, il nostro compito è ringraziarli sul campo e farli divertire sugli spalti".

"Vorrei che facessimo divertire tanto i tifosi. Purtroppo quest’anno non avremo l’Europa, vogliamo veramente far divertire, giocare il nostro calcio con intensità ed entusiasmo".

