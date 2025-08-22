Ex Lazio | Magro passa al Foggia in prestito: il comunicato
Nuovo trasferimento per Federico Magro. L'ex portiere della Lazio Primavera, ora al Verona, si è trasferito in prestito al Foggia. Di seguito il comunicato del club: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Federico Magro. Il portiere, proveniente dall’Hellas Verona, vestirà la maglia rossonera sino al 30 giugno 2026. Federico Magro, nato a Roma il 10/01/2005, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio prima di trasferirsi, la scorsa stagione, nella società scaligera. Ha vestito più volte la maglia della Nazionale Italiana U17, U18, U19 e U20".
