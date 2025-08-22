Lazio, i dettagli della lista Serie A: fuori Isaksen e Gigot. E Vecino...

È stata resa nota la lista per la Serie A della Lazio. All''interno non sono presenti Isaksen e Gigot, entrambi indisponibili per la gara contro il Como. Il primo sta recuperando dopo essere guarito dalla mononucleosi che l'ha colpito durante il ritiro di Formello; il secondo invece è fuori dal progetto della società ed è alle prese con dei problemi alla schiena. In lista invece c'è Vecino, che per un affaticamento muscolare non sarà comunque a disposizione per la prima giornata di campionato. La scelta relativa ai tagli ufficiali per la lista rimane ancora un tema su cui Sarri potrà riflettere, poiché fino a quando il mercato estivo sarà aperto la lista andrà consegnata partita dopo partita.

