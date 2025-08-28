Montenegro, ecco i convocati del ct Prosinecki: c'è anche Marusic in lista
28.08.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il ct del Montenegro Robert Prosinečki ha diramato la lista dei convocati per le partite di settembre contro Repubblica Ceca e Croazia. Nell'elenco è presente anche il difensore della Lazio Adam Marusic, che quindi dopo la gara contro il Verona lascerà Formello. Di seguito tutti i nomi presenti in rosa.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.