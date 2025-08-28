Danimarca U21, l'ex ct Hojer: "Provstgaard? Davvero forte, un guerriero"
L’ex ct della Danimarca Under 21 Steffen Hojer, raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua su alcuni giocatori che ha allenato e, in particolare, sul difensore della Lazio Oliver Provstgaard.
"Provstgaard è un professionista di alto livello. Un difensore davvero forte, un guerriero nella sua area di rigore e su cui si può sempre contare, pronto a fare tutto per la sua squadra", queste le sue parole.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.