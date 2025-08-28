Lazio, Bezzi spiega: "Squadra senza anima. Devi dare subito una risposta..."

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato della situazione relativa alla Lazio. I biancocelesti sono reduci dalla debacle di Como, dove Bezzi ha visto una squadra spenta e senza mordente, ma ora devono dare subito una risposta. Ecco di seguito le sue parole:

"La vedo una squadra spenta, non c'è più energia. A Como puoi perdere, ma il problema è che questi giocatori hanno avuto una reazione mentale a ribasso dopo il blocco del mercato. Ho visto giocatori spenti, mi sembra una squadra senza anima. Adesso arriva la partita più importante, affronti il Verona e devi dare subito una risposta di fronte al tuo pubblico".

