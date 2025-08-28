Champions League, le avversarie delle italiane dopo i sorteggi
Tutto pronto per l’inizio della nuova edizione della Champions League 2025/2026. A Montecarlo, nella giornata odierna, si sono infatti svolti i sorteggi che hanno riguardato anche le quattro squadre italiane che prenderanno parte alla competizione: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.
Di seguito ecco le avversarie delle italiane:
INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)
JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori).
