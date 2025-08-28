Barchiesi: "Questo è uno dei momenti più brutti della storia della Lazio"

Un inizio in salita quello della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo un'estate da dimenticare l'esordio in Serie A non è stato dei migliori e ora i biancocelesti sono chiamati a una reazione forte contro il Verona. Sulla questione ecco le parole di Massimo Barchiesi ai microfoni di Radiosei.

"Questo è uno dei momenti più brutti della storia della Lazio o quantomeno degli ultimi venti anni. Resto basito per quanto sta accadendo, la ritengo una grande mancanza di rispetto verso i tifosi della Lazio. Non credo che meritino tutto questo, gli stessi che sono pronti ad andare allo stadio a sostenere squadra e Sarri. La cosa più preoccupante del post-partita di Como era l’espressione del tecnico. Oltre che le parole".

"Sono convinto che contro l’Hellas la Lazio reagirà, non può essere quella di domenica. Se prendiamo gli undici scesi in campo a Como, credo che non più di quattro possano rientrare nel gradimento tecnico-tattico di Sarri. Degli altri, credo, ne avrebbe volentieri fatto a meno. La differenza tecnica con il Como è stata abissale, ma ad aver vinto tanto a poco è la società lombarda rispetto a quella laziale".

