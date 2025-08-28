Argentina, i convocati di Scaloni: chiamati 4 'italiani', e Castellanos...
Lionel Scaloni ha confermato la lista dei convocati per l'ultima doppia data delle Eliminatorie Sudamericane, nella quale l'Argentina affronterà il Venezuela giovedì 4 settembre e sfiderà l'Ecuador poi martedì 9 settembre. Sono 29 i convocati in cui compaiono volti noti, tra cui l'icona e capitano Lionel Messi. Escluso Enzo Fernández, che però ha ricevuto una squalifica nel match contro la Colombia, out anche il Taty Castellanos.
Da segnalare poi gli 'italiani', come Nico Paz del Como e Valentin Carboni ora in forza al Genoa in prestito dall'Inter. Presente, sezione nerazzurra, Lautaro Martinez come certezza per l'attacco, sorprende la convocazione di Nico Gonzalez della Juve visto che il futuro è ancora criptico. A centrocampo in generale poi compare l'ex Roma Paredes e De Paul (dal passato all'Udinese), così come l'ex Genoa Romero in difesa.
La lista completa dei convocati
Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia), Walter Benítez (Crystal Palace).
Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth).
Centrocampisti: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentin Carboni (Genoa)
Attaccanti: José López (Palmeiras), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Franco Mastantuono (Real Madrid).