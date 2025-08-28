Como, Fabregas: "Bologna diverso dalla Lazio. Sul gol di Castellanos..."

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna. Durante la conferenza, il tecnico spagnolo è tornato sul match contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

DIFFERENZE TRA BOLOGNA E LAZIO - "Squadra molto diversa, squadra forte e campione di Coppa Italia. Squadra forte, con giocatori che si conoscono molto bene e non hanno cambiato tanto la rosa. Abbiamo fatto una buona partita, però non sempre escono partite come questa. Non solo per noi perché dipende anche dagli altri, dobbiamo adattarci a loro. Alcune scelte dipendono dalle altre squadre, la Lazio gioca da dietro mentre il Bologna te la mette dietro la linea difensiva, hanno due esterni fortissimi. Hanno centrocampisti forti sulle seconde palle. È una partita molto diversa da quella di domenica. Tutti meritano di giocare".

DIFFICOLTA' CONTRO LA LAZIO - "Abbiamo rischiato con una linea a 4 statica. Nel gol di Castellanos abbiamo sbagliato, nel tempo di uscita. Un errore può costare tanto. Dopo di là è la partita che è andata bene. Abbiamo fatto bene per coraggio".

