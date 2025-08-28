Zazzaroni sul mercato: "La Lazio ce l'ha bloccato, la Roma per solidarietà..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha criticato aspramente il mercato della Roma nel suo editoriale di oggi. "La Lazio ce l’ha bloccato in entrata, e ce ne siamo accorti subito, e la Roma, per solidarietà da derby, se l’è bloccato da sola", parte così la sua riflessione polemica sul mercato lento dei giallorossi. Zazzaroni punta il dito contro il ds Massara, per il quale "gli ostacoli sembrano insormontabili e producono ritardi e delusioni intollerabili".

Prima Fabio Silva, poi Sancho, ma anche Echeverri. Nulla che sia andato a buon fine. Poi il direttore mette in guardia il ds sulla possibile reazione di Gasperini: "Il guaio per Massara è di avere un allenatore per niente morbido quando le cose non vanno come vorrebbe (lo trovo giusto: i tecnici aziendalisti sono destinati a soccombere). Ricordo che Gasperini riuscì a far fuori Sartori dall’Atalanta quando questi aveva preso, secondo lui, troppo potere, e ha resistito con D’Amico, ma senza parlare di calcio per un anno con Percassi e insomma a questo punto non vorrei essere al posto di Ricky".