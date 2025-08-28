Calciomercato | Milan, è fatta per Nkunku dal Chelsea: tutti i dettagli
Il Milan rinforza il suo reparto offensivo, c'è l'here we go di Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato dal noto giornalista, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo con il Chelsea per Christopher Nkunku. Il calciatore ha già detto sì a un contratto da 5 anni e l'esborso economico in favore dei blues sarà di circa 35 milioni di euro più bonus.
